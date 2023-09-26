«الثقافة»: 1.5 مليون مواطن يستفيدون من أنشطة الوزارة خلال عامين

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الاهتمام بتنمية مهارات ذوي الهمم من أولوياتنا طبقا لدستور 2014، إذ جرى تنفيذ 2987 نشاطا متنوعا في 160 فاعلية من فرق مسرح وكورال منتشرة في قصور الثقافة ومراكز الإبداع مثل مركز تنمية المواهب في الأوبرا، بالإضافة إلى تكوين أول فرقة من أصحاب الهمم في الأداء الحركي واسمها فرقة الشمس التابعة للمركز القومي للطفولة.

وأضافت وزيرة الثقافة خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فاعليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «فيما يخص المشاركة بمبادرة حياة كريمة كانت من ضمن أولويات العمل الثقافي والتنمية الثقافية، إذ نفذت وزارة الثقافة 3449 نشاطا، إذ استفاد منها 1.5 مليون مواطن وذلك في الفترة من أغسطس 2021 وحتى يونيو 2023».

مشروعات تقدمت بها الهيئة العامة للكتاب

وتابعت: «أما عن كشك الكتاب فهو مشروع تقدمت به الهيئة العامة للكتاب بالمشاركة مع مبادرة حياة كريمة لتوفير منافذ بيع لإصدارات وزارة الثقافة، وبأسعار رمزية لأبناء القرى والمراكز التي تطورها مؤسسة حياة كريمة».

وأكملت: «أما عن مراكز تنمية المواهب كيان جديد جرى إنشائه داخل قصور الثقافة التي جرى تطويرها، وهي مراكز تنمية للمواهب متخصصة في الموسيقى والأداء الحركي للأطفال والأشغال اليدوية».