وزيرة الثقافة: مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية درة وباكورة المشروعات في مصر

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنَّ مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، درة وباكورة المشروعات في مواقع الثقافة بالدولة ككل: «نأمل بنقلة نوعية للثقافة والفنون في مصر إلى مستوى عالمي عن طريق إدارتها من شركة عالمية للتسويق، ما يضمن أفضل العروض العالمية والتشغيل طوال العام».

وأضافت «الكيلاني»، خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فاعليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنَّ مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية تحتوى على منشآت رئيسية عديدة منها دار الأوبرا ومتحف عواصم مصر وبيت العود المهتم بتصنيع الآلة وتخريج دفعات من شباب محب للموسيقى، ومبنى معارض فنية وستوديوهات فن يستضيف فنانين تشكيليين عالميين ومصريين لتبادل الخبرات وإقامة المعارض، وسوق كبير للفن التشكيلي في مصر من خلال هذا الكيان.

وتابعت وزيرة الثقافة، أنَّ مركز مصر الثقافي الإسلامي والذي له دور كبير في الثقافة الدينية وينشر الوسطية في الدين الحنيف، قائلة: «مصر منارة للوسطية وجاري تنفيذ متحف المقرئين ويتم المقتنيات الشخصية لأشهر المقرئين المصريين المعروفين وجزء لكل واحد منهم يتحدث عن تاريخه بتسجيل كامل للقرآن الكريم بصوته».

واستطردت «الكيلاني»، أنه في الخطة المستقبلية نأمل ببناء 4 بيوت وقصور للثقافة تحت الإنشاء، وإحلال وتجديد قصر ثقافة وبيت ثقافي، وإنشاء 5 مكتبات جديدة وإحلال وتجديد 5 متاحف و10 مسارح والمعهد العالي لفنون الطفل، والانتهاء من إنشاء أكاديمية الفنون بالإسكندرية ومستشفى الطلبة بأكاديمية الفنون، كاشفة أن هناك منشآت تم الانتهاء من المرحلة الإنشائية وسيتم افتتاحها خلال شهور.