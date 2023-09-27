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برلماني: الشعب بكل طوائفه متواجد أمام الشهر العقاري لتأييد ترشح الرئيس السيسي

كتب:

إبراهيم الديهي
06:23 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
دعم الرئيس بالمنوفية

دعم الرئيس بالمنوفية

أكد فخري طايل عضو مجلس النواب ورئيس أمانة العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، أن الإقبال الكبير من المواطنين على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، يعد يوما تاريخيا في حياة المصريين.

طايل: مصر شهدت ثورة في مجال المشروعات والخدمات

وأضاف «طايل»، أن ما شهدته مصر في شتى المجالات بداية من الحملة القومية للقضاء على فيروس سي وصولا إلى مبادرة حياة كريمة مرورا بالتوسعات في المدن الجديدة وتبيطين الترع، وإنشاء المشروعات القومية ومشاريع البنية التحتية، يعد ثورة في كل المجالات المختلفة تمت تحت رعاية الرئيس.

عضو مجلس نواب: مصر تنتفض لدعم الرئيس السيسي

وتابع قائلا: «بعد ما شهدته مصر نكون ناكرين للجميل، إذا لم نكون موجودين اليوم لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مضيفا أن مركزي تلا والشهداء ومحافظة المنوفية ومصر كلها تنتفض اليوم بكل فئاتها من عمال وفلاحين ومثقفين وشباب، للتأكيد على دعمهم وحبهم للرئيس السيسي.

وتشهد مكاتب الشهر العقاري في محافظة المنوفية، إقبالا كبيرا من المواطنين في ثاني أيام الحملة، مع تواجد ملحوظ للسيدات والشباب على مستوى جميع مراكز المحافظة، حيث حمل المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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