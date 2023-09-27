أبناء نويبع يؤيدون ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة: عمّر سيناء 

توافد أعداد كبيرة من مواطني مدينة نويبع أمام مكاتب الشهر العقاري بالمدينة، لليوم الثالث على التوالي داعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

بريك: ندعم الرئيس السيسي لتكملة المشوار

قال الشيخ ناصر بريك كبير قبيلة المزينة بجنوب سيناء، إن أبناء سيناء جميعهم يدعمون الرئيس السيسي لتكملة المشوار في بناء الوطن وخدمة المجتمع السيناوي الذي طالما وجد الاهتمام بداية من المقيمين داخل التسع مدن بمحافظة جنوب سيناء أو المقيمين داخل الوديان الجبلية والذين حظوا في عهد الرئيس السيسي بالرعاية الصحية من قوافل طبية ووحدات صحية وأيضا رعاية تعليمية من مدارس ومشاركة أبناء الوديان في الأنشطة الرياضية والفنية، بالإضافة لبناء القرى البدوية لأبناء جنوب سيناء.

مواطن: نسير على الطريق الصحيح لنصل بالسياحة للازدهار

وأضاف سامي سليمان مقيم بمدينة نويبع: «جئت اليوم لتحرير توكيل لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكملة مسيرة النجاح ولما حققه من إنجازات تستدعي العرفان لكل ما بذل للمواطنين والمستثمرين بمدينة نويبع، ونشهد نحن أبناء نويبع أن ما بذل من مجهود على أرض المدينة يثبت أننا نسير على الطريق الصحيح لنصل بالسياحة للازدهار فنحن نعمل بمجال السياحة ومدينة نويبع شهدت في الفترة الأخيرة نشاطا سياحيا ملحوظا، وتنوع للجنسيات وهذا دال على نشاط وزارة السياحة في تقديم الدعم للقطاع السياحي».

كما احتشد المئات أمام مكاتب الشهر العقاري بمدن المحافظة لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة منذ اليوم الأول.