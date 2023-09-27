«بنها الأهلية» تستقبل بعثة 10 جامعات وأكاديميات بريطانية لبحث التعاون المشترك

استقبلت جامعة بنها الأهلية وفدًا رفيع المستوى يضم 20 عضوًا يمثلون 10 جامعات بريطانية و5 هيئات وأكاديميات وشركات بريطانية بصحبة الدكتورة رشا كمال، الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، في إطار زيارة البعثة لمصر لبحث أوجه التعاون المصري البريطاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في إطار حرص جامعة بنها الأهلية على بناء شراكات مع كبرى الجامعات العالمية.

حرص جامعة بنها الأهلية على فتح آفاق التعاون الدولي

وقد رحب الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، بالدكتورة رشا كمال والبعثة البريطانية المرافقة لها مؤكدًا حرص جامعة بنها الأهلية على فتح آفاق التعاون الدولي والارتقاء به، وذلك وفق رؤية الجامعة التي تتضمن السعي لعقد بروتوكولات واتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع جامعات عالمية مرموقة ومؤسسات دولية، وإقامة شراكات تعليمية وبحثية وعلمية، والانفتاح على ثقافات العالم، بما يحقق ارتباط جامعة بنها الأهلية بمنظومة التعاون الدولي في مختلف المجالات ويكفل إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب للتفاعل والتعاون أكاديميًا وبحثيًا مع العالم.

استراتيجية الجامعة الهادفة لتعميق دورها الدولي

وأوضحت الدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أن هذا اللقاء بمثابة حلقة من حلقات التعاون الدولي التي تحرص عليها الجامعة في إطار استراتيجيتها الهادفة لتعميق دورها الدولي ومواصلة عقد الشراكات مع كبرى الجامعات العالمية، موضحة أن جامعة بنها الأهلية تتبع سياسة فتح الأبواب والعقول، في إطار التعاون مع مختلف المؤسسات داخليًا وخارجيًا، مما يساعد الجامعة في التطور والنمو والتقدم.

عرض تقديمي مختصر يوضح إنجازات الجامعة

كما قدم الدكتور جمال سوسة، القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، عرض تقديمي مختصر يوضح إنجازات الجامعة وشراكاتها الدولية والبحثية مؤكدًا أن الجامعة تحرص على التفاعل مع أنظمة تعليمية متنوعة من مختلف حضارات وثقافات العالم وهو ما يعكس إصرار الجامعة وحرصها على إنجاح التعاون مع مختلف الجامعات المرموقة على مستوى العالم، مضيفًا أن جامعة بنها الأهلية حريصة على بناء التعاون مع الجامعات العالمية المختلفة بهدف تطوير منظومة التعليم، والسعي لإنشاء درجات علمية مشتركة، بجانب التعاون والتبادل الطلابي مع أهم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على مستوى العالم.

من جانبها وجهت الدكتورة رشا كمال، الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، الشكر لجامعة بنها الأهلية على حرصهم على استقبال البعثة والسعي لترسيخ التعاون المصري البريطاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.