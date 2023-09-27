وزير الشباب: ماراثون الرمال يعكس قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية الضخمة

أبدى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، سعادته الشديدة وفخره بالحدث الذي سيقام على أرض مصر، خلال الفترة بين 18 وحتى 24 من شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أهميته ومدى اهتمام الوزارة والدولة بدعمه، لتصدير صورة إيجابية للعالم عن مصر.

وأكد أشرف صبحي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الماراثون المرتقب في وادي الريان، أن الوزارة بصدد دعم هذا الحدث بشكل كبير، إلى جانب عدد من الفعاليات، لذلك عرضت الأجندات الرسمية وغير الرسمية علي الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اللقاء الأخير، الذي أقيم أمس: «أبرزنا قدرة مصر على استضافة الأحداث الكبيرة والدولية، وإبهار العالم بها، ونواصل دعم جميع الشركات على استضافة تلك الأحداث الضخمة».

ويرى وزير الشباب والرياضة أن ماراثون الرمال يعد حدثا ضخما، ليس فقط على المستوى الرياضي ولكن على المستوى الاقتصادي والطبي السياحي كذلك: «شكرا لكل من ساهم في وصوله إلى مصر، وهنساعد في إنجاح تلك المهمة التي ستكون على الأراضي المصرية في الفترة المقبلة، ويجب أن نشكر المنظمين المنسقين الذين قاموا بدورهم على أكمل مستوى».

ووجه أشرف صبحي رسالة إلى وسائل الإعلام بضرورة تسليط الضوء على هذه الأحداث التي تظهر مدى اهتمام مصر وقدرتها على الذهاب بعيدا على مستوى جميع المجالات: «من جهتنا سنقدم الدعم الذي يحتاجه، وأتمنى ان نرى الدور الاعلامي في هذا الحدث، لأن الرياضة لها دور مؤثر ليس فقط رياضيا ولكن سياحيا اقتصاديا».

وأضاف: «إن شاء الله الحدث يكون له مقام كبير، بعد الدعم والاهتمام الواسع الذي حصده، ويجب أن اشكر اتحاد ألعاب القوى بشكل خاص، أرى هناك تطويرا وأداء عاليا واضحا في الفترة الأخيرة وعلينا أن نشكره على دعمه لهذا الحدث وجميع الفعاليات».