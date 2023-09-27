أحد المكرمين من الرئيس السيسي: منحة ربانية ونقطة أمل لكل إنسان تعب واجتهد

أعرب الشيخ محمد حسن عبدالعظيم، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، وأحد المكرمين باحتفالية المولد النبوي الشريف، عن خالص امتنانه واعتزازه بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له، قائلا: «كل من يحظى بهذا التكريم فإنه يسعد ويفخر بهذه المنحة الربانية لأن ذلك اختيار من الله سبحانه وتعالى».

نقطة أمل لكل مجتهد

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «في هذا التكريم، لا أنظر إلى الجانب الفردي أو النفسي فقط، ولكن، هذا التكريم يمثل نقطة أمل لكل إنسان تعب واجتهد وقدم من العمل ما ينفعه لوقت يرى فيه شيئا من إنجازه أو ثمرة هذا العمل».

تكريم الرئيس رسالة لكل طالب علم

وتابع إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف: «التكريم رسالة لكل طالب علم مفادها اجتهد يا بني في دراستك وستشعر بقيمة تعبك، وعلى المستوى الجماعي، فإن نهضة الأمة، وبخاصة النهضة المصرية الحديثة، فإننا سنرى أثر بعض المشروعات بعد فترة، ولذلك، يجب ألا نتعجل وأعيب على من يريدون زراعة شجرة والحصول على ثمرة منها في الوقت نفسه، ويجب أن نصبر على التعب حتى نجني ثمرته بعد ذلك».