أحد المكرمين من الرئيس السيسي: مصر تحترم علماءها وتقدر العقول النيرة

قال الدكتور صابر عبدالدايم العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف في جامعة الزقازيق، وأحد المكرمين في احتفالية المولد النبوي، إنّه يثق في القيادة السياسية ويحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه شعر بالسعادة بعدما أُبلغ بأنه سيكرم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولأن مصر تحترم علماءها وتقدر العقول النيرة في كل المجالات.

شعور لا يُقدر بالزهو

أضاف «عبدالدايم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «شعوري بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في احتفالية المولد النبوي الشريف لا يُقدر بالزهو، لأن قمة تكريم العالم هو أن تقدره الدولة ويأتي التقدير من رئيس الدولة الذي يقدر العلم والعلماء».

رسالة صريحة من الرئيس السيسي

وتابع العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف في جامعة الزقازيق: «حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة صريحة تصدر من أب يتكلم مع أولاده وإخوته وأسرته المصرية، حيث تحدث عن الواقع العالمي ومصر جزء من العالم، وأنا قلت لأبنائي اليوم إننا في مصر أفضل دول كثيرة، على الأقل الغذاء والكهرباء موجودة والخدمات لم تنقطع».