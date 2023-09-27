الشحات العزازي يشيد بتكريم الرئيس السيسي لواعظات الأوقاف

قال الدكتور الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعاد للإنسان وصف الإنسانية سواء رجل أو امرأة، لافتا إلى أن الكل أمام الله سواء، بعد أن كان فئات فى المجتمع مهمشة، فى بيئة تحتاج إلى حسن توجيه.

احتفالية خاصة بالمولد النبوي

أشاد العالم الأزهري، خلال احتفالية خاصة بالمولد النبوي على قناة «الناس»، اليوم الأربعاء: بتكرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم لعدد من الواعظات، قائلا: «تحية للقيادة التى جاءت بهذه الإطلالة والنظرة، والتكريم والشرف العظيم الذى نسأل الله تعالى أن يتمم ويعلى».

تُقدّمُ «قناة الناس» احتفالا خاصا اليوم الأربعاء، بالمولد النبوي الشريف، بدأ من الساعة الواحدة ظهرا، عن الملامح الحضارية والقيم الإنسانية في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

استعراض القناة للمولد النبوى

وتقدم القناة باقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءاتٍ خاصةً مع كوكبةٍ من كبارِ العلماءِ والدعاةِ والواعظاتِ، تستعرضُ القناة فيها مولدَ سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونشأتَهُ المباركةَ، وشمائلَهُ الشريفةَ، ودور المرأة في حياتِه صلى الله عليه وسلم وحُكمَ الِاحتفالِ بمولدِهِ صلى الله عليه وسلم.

وتختم الاحتفالية بسهرةٍ خاصةٍ مع باقةٍ متميزةٍ منَ الأناشيدِ والمدائحِ النبوية.