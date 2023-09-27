أمين الفتوى: سماع الأناشيد الدينية المادحة للنبي جائز ولا حرج فيه

تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس، عن حكم سماع الأناشيد الدينية التي تمدح الرسول ﷺ.

حكم سماع الأناشيد الدينية التي تمدح الرسول

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال احتفالية خاصة بالمولد النبوي على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «إن هذا الأمر جائز ولا حرج في سماع الإنشاد الديني أو مديح النبي، موضحًا أن النصوص الواردة في تحريم الأغانى والموسيقى غير ثابتة عن الرسول وأهل المدينة أباحوا استماعه».

وتابع: أن سماع الأناشيد الدينية لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بها إثارة للهمة واستحضار للقلب وقرب للرسول ومحبة له فما الذي يجعل هذا حرامًا بل هو حلال، فلا مانع من سماع الأناشيد التى بها موسيقى فهى صوت خلقه الله ولم يحرمه الشرع.