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أحمد موسى عن الإضراب في إنجلترا بسبب القمامة: «بلدنا أنضف من لندن»

كتب:

أحمد شوقي
10:57 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إنجلترا تعاني من ظاهرة تراكم القمامة في الشارع، لافتا إلى أنه في السنوات الماضية كان السائح الأجنبي يرغب في التجول بشوارع لندن، لكن الآن أصبح الأمر غريبا.

بريطانيا أصبحت مركزا للنفايات

وعلق أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» قائلا: «بلادنا بقت أنضف من لندن حتى في القرى، وبريطانيا أصبحت مركزا للنفايات في الشوارع، لكن هل الأولاد الخائنين والعملاء يستطيعوا التحدث عن تلك الكارثة؟ لا يستطيعوا، لكنهم يتحدثون عن مصر فقط».

وقال أحمد موسى: «إنجلترا دخلت في إضراب لمدة أسبوعين بسبب القمامة، أين حقوق الإنسان من هذه النفايات، وأين حق السائح والزائر لبريطانيا، وعلى رأسهم محمد ناصر وأعوانه».

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