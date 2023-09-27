نجل الشيخ الطاروطي يكشف سبب تكريم والده على كرسي متحرك في «المولد النبوي»

كشف نجل القارئ الشهير الشيخ عبدالفتاح الطاروطي كواليس الحالة الصحية لوالده، وسبب جلوسه على كرسي متحرك خلال تكريمه من الرئيس السيسي، قائلا إن والده تعرض لحادث انزلاق داخل المنزل أدى إلى كسر في القدم، ما كان يصعب صعوده إلى منصة التكريم.

الدولة ترعى العلماء والمشايخ

ووجه «محمود» نجل الشيخ الطاروطي خلال حديثه لـ«الوطن» الشكر على تكريمه للعلماء في المولد النبوي الشريف، مؤكد أنّ الدولة ترعى العلماء والمشايخ وتقدر دورهم في معركتهم الفكرية ضد الإرهاب.

ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد اليوم احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، وجرى تكريم عدد من العلماء، وجاءت قائمة التكريم كالتالي:

صابر عبد الدايم يونس، عميد كلية اللغة العربية بزقازيق الأزهر.

محمود عبد الخالق، مساعد وزير الأوقاف لشؤون الامتحانات.

الشيخ محمد حسن عبد العظيم، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.

وفاء عبد العظيم، واعظة معتمدة بالأوقاف ومدير عام بشركة مصر للطيران.

الشيخ محمود حسن الخشت، قارئ معتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

الشيخ علي عبد الفتاح الطاروطي، قارئ معتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

الشيخ أبو بكر عبدالله، مفتي جمهورية جزر القمر.