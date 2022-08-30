المستندات المطلوبة لفتح حساب بنكي.. تعرف عليها

يبحث الكثيرون عن المستندات المطلوبة لفتح حساب في البنوك المصرية بهدف ادخار الأموال أو شراء شهادات ادخار، والحصول على عائد مائدي منتظم على فترات منتظمة.

وفي التقرير التالي، تنشر بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، المستندات المطلوبة لفتح حساب بنكي في البنوك المصرية، بالإضافة إلى الفرق بين الحساب الجاري والتوفير في البنوك، ضمن مبادرة الشمول المالي في ثالث مبادرة يطلقها البنك المركزي في السطور التالية:

المستندات المطلوبة لفتح حساب بنكي

وبحسب مبادرة الشمول المالي فإن المستندات المطلوبة لفتح حساب بنكي كالتالي:

- صورة من البطاقة الشخصية للشخص.

- تقديم وصل مياه أو كهرباء، أو غاز طبيعي، أو فاتورة تليفون.

- إثبات وظيفة العميل.

- بيان مفردات مرتب وتكون من جهة عمله بالنسبة للموظفين.

- وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة الذين لا يمتلكون إثبات دخل من جهة عمل أو جهة حكومية عليهم أن يقدموا البطاقة الضريبية والسجل التجاري.

- وللزوجة غير العاملة يجب تقديم الوثائق السابق ذكرها الخاصة بزوجها.

- الشخص المحال على المعاش، تقديم إثبات ذلك من خلال تسجيل خروجه على المعاش في بطاقته الشخصية.

الفرق بين الحساب الجاري والتوفير

وتقدم البنوك العاملة بالقطاع المصرفي نوعين من الحسابات التي يمكن للعملاء الاختيار فيما بينها، كالآتي:

الحساب الجاري

يتيح فتح الحساب الجاري إمكانية سحب وإيداع الأموال من خلال الصراف الآلي.

الحساب الجاري لا يمنح أي فوائد على الأموال المودعة، ولكن في بعض البنوك يتم وضع فوائد رمزية.

دفع الفواتير بشكل مباشر من الحساب.

استلام كشف حساب دوري.

إمكانية شراء شهادات الادخار وإضافة عائدها إلى الحساب الجاري.

إصدار بطاقة خصم فوري.

تحويل واستلام الأموال محلياً ودولياً.

حساب التوفير

أما حساب التوفير فيوفر المميزات الآتية:

يتيح حساب التوفير إمكانية الحصول على عائد دوري قد يكون شهري، أو 3 أشهر، أو نصف سنوي، أو سنوي.

يكون هناك حد أدنى لفتح حساب دوري.

لا يشترط تحويل الراتب على حساب التوفير.