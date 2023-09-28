بلغاريا توافق على إرسال «إس 300» يزيد عمرها عن 30 عاما إلى أوكرانيا

وافقت السلطات في بلغاريا، على إرسال أنظمة صاروخية قديمة للدفاع الجوي تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا، غير قادرة على إصلاحها، وبموجب القرار الذي وافق عليه برلمان البلاد، سيتم إرسال عدد لم يعلن عنه من أنظمة صواريخ أرض جو «إس 300»، يزيد عمرها عن 30 عاماً.

مسؤول عسكري بلغاري: الاحتفاظ ببعض الصواريخ أمر خطير

من جانبه، قال رئيس الأركان الأدميرال إميل إيفتيموف، إن الاحتفاظ ببعض الصواريخ أمر خطير، لأنها لم تجتز اختبارات الصيانة، مضيفا للمشرعين، إن الأسلحة المقدمة لا تضر بقدرات بلغاريا الدفاعية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكشفت زلة لسان للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال حديثه عن هجوم «كييف» المضاد، في مؤتمر بعاصمة بلاده، حقيقة الوضع على الجبهة، وفقا لما ذكرته مجلة «نيو ستاتسمان» البريطانية.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، بمؤتمر عقد في العاصمة «كييف»، إن «هذا ليس فيلما يستمر لمدة ساعة ونصف»، و«السؤال الذي يطرح نفسه: في مصلحة من كان الهجوم المضاد المنظم من دون فرصة واحدة للنجاح؟»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث باسمها ماثيو ميلر، إن «واشنطن» لا تستخدم العقوبات لإجبار الشركات على وقف تعاملاتها مع روسيا، لا سيما إمدادات الغذاء والدواء، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده لا تريد أن تخوض صراعا مع الشعب الروسي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«موسكو» تطالب كندا بالتوقف عن تقديم الدعم المالي لأوكرانيا

وفي وقت سابق، قالت المندوبة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، جوليان سميث، إن التكتل العسكري يوسع المجال لأنشطته كي يتصدى لروسيا والصين، مضيفا في كلمة أمام مركز «التحليل السياسي الأوروبي» بواشنطن، في معرض تعليقها على إعداد جدول أعمال قمة الحلف في واشنطن التي ستعقد في 2024، إن أوكرانيا ستكون جزءا من النتائج الملموسة للقمة.

طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كندا بالتوقف عن تقديم الدعم المالي لأوكرانيا، وجاءت مطالبة المتحدثة الروسية، في تعليق على اعتذار رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، عن تكريم «النازي» الأوكراني ياروسلاف هونكا «98 عاما» في «مجلس العموم» الكندي.

وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الحادث بإساءة شنيعة لذكرى الضحايا وغيرهم من الأشخاص الذين عانوا من النازية.