إيرادات فيلم «على الزيرو» لمحمد رمضان تقترب من 14 مليون خلال 8 أسابيع

حقق فيلم «ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان، نجاحا متوسطا بدور العرض، واستطاع أن يتصدر المراكز الأولى بين الأفلام المنافسة.

إيرادات فيلم «ع الزيرو» لـ محمد رمضان

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم «ع الزيرو» حقق ما يقرب من 13 مليون و475 ألف جنيه خلال 8 أسابيع كاملة.

أحداث فيلم ع الزيرو

تدور قصة فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني مليء بالتشويق والإثارة من خلال شخصية حمزة دراجون، يؤدي دوره محمد رمضان ويعمل في مجال الموسيقى، وبسبب مرض ابنه الوحيد، يخوض معارك متعددة حتى يجد نفسه مع عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية.

أبطال فيلم «ع الزيرو»

يجمع فيلم «ع الزيرو» في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب محمد رمضان من بينهم نيللي كريم، وجومانة مراد، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي بالإضافة إلى الطفل منذر مهران، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.