طريقة الاستعلام عن صدور تأشيرة القنصلية السعودية برقم الجواز.. اتبع 7 خطوات

أتاحت وزارة الخارجية السعودية للراغبين في السفر إلى المملكة الاستعلام عن تأشيرة زيارة السعودية برقم الجواز، وذلك باتباع عدد من الخطوات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بإصدار تأشيرة السعودية الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز

1- الدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية.

2- في خانة الخدمات الرقمية اضغط على الاستعلام عن الطلبات التي تم تقديمها «رقم تأشيرة الطلب».

3- ادخل رقم الطلب وتأكد من صحة الرقم المدخل.

4- أدخل رقم جواز السفر بشكل صحيح وعليك التأكد من صحته.

5- ادخل رمز الصورة للتحقق من الأمان.

6- اضغط على أيقونة الاستعلام.

7- تظهر أمامك شاشة يعرض عليها بعض البيانات الخاصة بالتأشيرة، عليك التأكد منها ومراجعتها.

خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية

1- الدخول إلى منصة إنجاز، وهي المنصة التابعة لوزارة الخارجية السعودية، عن طريق منصة التأشيرة الإلكترونية.

2- اضغط على أيقونة خيارات الاستعلام.

3- إدخال البيانات اللازمة والكاملة للحصول على التأشيرة الإلكترونية السعودية.

4- كتابة كود التحقق الرسمي بشكل صحيح ومدقق في المكان الصحيح له.

5- الضغط على «استعلام» للتأكد من صحة البيانات.