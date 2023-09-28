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«الأرصاد»: اليوم ذروة الارتفاع في الحرارة .. والعظمى تسجل 37 درجة بالقاهرة

كتب:

شريف سليمان
09:55 ص | الخميس 28 سبتمبر 2023
الأرصاد

الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر خلال هذا الأسبوع بارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المحافظات، موضحة أن ذروة الارتفاعات ستكون اليوم والغد، إذ ترتفع قيم الحرارة اليوم بدرجتين عن أمس وأوله.

العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 إلى 37 درجة

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية في فترة النهار، ونتأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كم عن سطح الأرض».

مرتفع جوي يحبس الرطوبة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ المرتفع الجوي يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، وزيادة فترة سطوع أشعة الشمس، كما أن الكتل الهوائية المؤثرة علينا قادمة من مناطق صحراوية وفيها ارتفاع في قيم الحرارة.

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