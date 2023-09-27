خبير: التعليم أحد الحلول المطروحة للتعامل مع المشكلة السكانية

قال الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن الميزة بالفترة السابقة هي الدعم السياسي والتحذيرات وتحديد المسار التي تتجه نحو هدف واحد وهو تحسين حياة المواطن المصري، ومن يتحدث عن تلك المعاناة هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن أهم المشاكل المتشعبة هو التعليم، ويعتبر أحد الحلول المطروحة للتعامل مع المشكلة السكانية التي يجب ربطها بالتنمية.

هناك علاقة وثيقة بين التنمية والسكان

وأضاف الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المؤتمر السكاني الصحي التنموي الذي عقدته وزارة الصحة والرئيس عبدالفتاح السيسي، أجمع على أن هناك علاقة وثيقة بين التنمية والسكان، وهناك عناصر أخرى تتقاطع منها؛ البيئة والتعليم وغيرها ولكن التعليم هو أساس التنمية البشرية، لافتا إلى الاستراتيجة التي سلمها وزيرالصحة، وهي جزء من المنظومة التي تتم لتقدم المجتمع وتوفير ما يحتاجه المواطن وما يجب الانتباه إليه.

وتابع أن التكنولوجيا هي أحد الحلول المطروحة على مستوى العالم للتعامل مع كل المشاكل، لافتًا إنه عن طريق الاستثمار بالموارد البشرية المتاحة بالتكنولوجيا نستطيع الوصول لمعدل تنمية بشرية أعلى، لذلك التعليم يحجم مشكلة الزيادة السكانية عن طريق زيادة الوعي.