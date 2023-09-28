هل المرور إجازة اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023؟، سؤال يتبادر لأذهان الكثيرين بالتزامن مع العطلة الرسمية لمولد النبوي الشريف بعد ترحيلها اليوم، بدلا من أمس الأربعاء.

المرور اليوم الخميس

ووفق المعمول به، فإن هناك عدد من وحدات المرور وبعض مكاتب السجل المدني التي تتيح العمل يوم إجازتها الأسبوعية الخميس والجمعة من كل أسبوع، وهناك مكاتب أخرى تكون إجازتها يوم الجمعة والسبت، وعليه فإن هناك وحدات تستقبل المواطنين اليوم الخميس، لإجراء كافة التعاملات المرورية كالتجديد والترخيص والفحص وغيرها من الخدمات التي تقدم للجمهور.

وحدات مرور تعمل اليوم الخميس

وترصد «الوطن» في التقرير التالي أبرز وحدات المرور التي تعمل اليوم الخميس، على هذا النحو:

- وحدة مرور وتراخيص فيصل تغلق 2 مساء.

- وحدة مرور و تراخيص العجوزة تغلق 3 مساء.

- نيابة مرور الجيزة الجزئية تغلق 2 مساء.

- وحده مرور ق.م الهرم تغلق 2 مساء.

- وحدة مرور و تراخيص حدائق الأهرام تغلق 3 مساء.

- وحدة تراخيص مرور إمبابة الجديدة.

- إدارة مرور الوراق بجزيرة محمد تغلق 5 مساء.

- مرور الوراق تغلق 2 مساء.

- وحده مرور الحوامدية تغلق 2:30 مساء.

- وحدة مرور و تراخيص الشيخ زايد تغلق 2 مساء.

- إدارة مرور بولاق.

- وحدة مرور وتراخيص حدائق أكتوبر تغلق 2 مساءً.