برلمانية: الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر هذا العام يجب ان يكون بأفكار إبداعية

قالت النائية ألفت المنزلاوي، عضو مجلس النواب، إن مصر تحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، وهو يوم العزة والكرامة، حيث انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره.

برلمانية: مصر حافظت على مكتسبات انتصار أكتوبر

وأضافت «المنزلاوي»، أن يوم السادس من أكتوبر الذي حققت مصر فيه معجزة العبور كان مقدرا له أن يظل خالدًا، ليس فقط في وجدان مصر وشعبها، وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام، فمصر لم تحارب فقط دفاعًا عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن نصر أكتوبر ونحن في ذكراه الخمسين يستحق التخليد إلى الأبد لتعيشيه كل الأجيال القادمة، فلتكن الذكرى الخمسين هذا العام مليئة بالأفكار والتكريمات خارج الصندوق، كما فعل كل من خطط لهذه الحرب الخالدة، وكانت أفكارهم إبداعية من توقيت الحرب الساعة الثانية ظهرا، وهو التوقيت الذي لم يحدث في أى حرب سابقة، فكانت الحروب دائما تبدأ مع أول ضوء للنهار، ثم إبداع أكثر عندما استخدم جيشنا الباسل خراطيم المياه في القضاء على خط بارليف.

ولفتت النائبة إلى الإبداع السياسي والتكتيكي في هذه الحرب، فكان قبول وقف إطلاق النار والدخول في مرحلة مفاوضات طويلة استردت من خلالها مصر كامل الأرض وبدت أمام العالم كله أنه مؤيدة للسلام وحريصة عليه، وأنها لا تبغي حربا ولا دماءً، إنما تحرير الارض الذي يبدأ بإظهار القوة العسكرية وينتهى ببراعة التفاوض واللقاءات القمية والتصريحات المتوازنة.