توافد المئات على مكاتب الشهر العقاري بالمنيا لتحرير توكيلات لترشح الرئيس السيسي

لليوم الثالث علي التولي، واصل المئات من الأهالي في محافظة المنيا التوافد على مكاتب الشهر العقاري في مراكز المنيا، بني مزار، مغاغة، أبوقرقاص، ملوي، وديرمواس، المخصصة لتوثيق توكيلات تأييد المرشحين لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة والمقررة في أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل داخل الجمهورية.

توافد المرأة علي مكاتب الشهر العقاري

وشهد مكتب الشهر العقار الضواحي في بندر المنيا توافد عدد كبير من أعضاء الأحزاب السياسية والشباب والمرأة حاملين أعلام مصر، تعبيرا عن فرحتهم بعمل التوكيلات الخاصة للمرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث حرص أعضاء الأحزاب علي الذهاب في أفواج وجماعات لتحرير التوكيلات اللازمة.

عناوين مكاتب الشهر العقاري بالمنيا

وقبل أيام حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عناوين مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات انتخابات الرئاسة 2024 في محافظة المنيا في الأماكن الأتية:

- مكتب توثيق الضواحي ببندر المنيا ويقع بشارع هدي شعراوي المتفرع من كورنيش النيل.

- مكتب بني مزار بشارع الحاج مراد الشلقامي المتفرع من شارع مستشفي الرمد.

- مكتب الشهر العقاري بمركز أبوقرقاص بشارع الشهداء بالفكرية.

- مكتب مركز ديرمواس بعمارة نفرتيتي بطريق مصر أسوان الزراعي السريع.

- مكتب مركز ملوي بشارع الحرية، ومكتب الشهر العقاري بمركز مغاغة بشارع الدسوقي.