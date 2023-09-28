نتيجة المدينة الجامعية لطلاب الأزهر 2023-2024.. اعرف خطوات الحصول عليها

يبدأ التسكين في المدينة الجامعية بالأزهر، بدءا من السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر، لذا يسعى الطلاب المغتربون الذي تقدموا للسكن في المدينة لمعرفة نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر.

ونستعرض خلال التقرير التالي كيفية الحصول على نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023-2024، إذ خصص الأزهر رابطًا للاستعلام عن النتيجة كي يستطيع الطالب من خلاله معرفة وضعهم خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر

ووفق المعلن من جامعة الأزهر، فإنّه يُمكن للطالب أو الطالبة الدخول على نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر من هنـــا، كما يُمكن التقديم على السكن الجامعي من خلال خطوات عدة وهي:

- في البداية يجب أن ينتظر الطلاب ظهور النتيجة رسميًا السبت المقبل ثم يتجه لدفع مصروفات السكن عن الفصل الدراسي الأول، ومن خلال الموقع الإلكتروني، يُدخل الطالب الرقم القومي وكذلك الرقم المرجعي لطباعة ملف التسكين واستمارة الموافقة، ويرفق في الملف نتيجة الطالب، إخطار إسكان.

- كما يتوجب على الطالب إرفاق ملف الكشف الطبي وطلب الالتحاق بالجامعة، وإلحاق استمارة ضمان سداد رسوم السكن، فضلا عن التوقيع على استمارة عدم زواج الطالبات، واستمارة التسكين/التعليمات/الإخلاء.

- يتجه الطالب إلى المدينة محل السكن، وبحوزته ملف محتواه التالي:

1- الاستمارات المشار إليها مع ملء استمارة ضمان سداد الرسوم وختمها من جهة عمل الضامن.

2- يجب تقديم 5 صور شخصية.

3- يجب تقديم صورتين ضوئيتين من بطاقة الرقم القومي «الطالب / ولي الأمر / الضامن» مع الاطلاع على الأصل.

4- يجب تقديم إيصال سداد مصروفات السكن الجامعي فوري مكبر «على كود 6451» لطلاب السكن العادي والاقتصادي.

- يجب تقديم إيصال سداد مصروفات تحصيل السكن الاقتصادي الشهرية «على كود 65830» لطلاب السكن الاقتصادي فقط، مع التأكد من شهر الدفع بإيصال فوري.