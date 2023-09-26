نتيجة المدينة الجامعية لطلاب الأزهر 2023.. تعرف على الشروط والرابط

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، تحديد موعد بدء التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر مقر القاهرة والأقاليم، بحيث تكون البداية من السبت 30 سبتمبر المقبل، كما نشرت الجامعة، رابط الاستعلام عن نتيجه المدينة الجامعية في جامعة الأزهر، كي يستطيع الطالب من خلاله معرفة نتيجته.

نتيجة المدينة الجامعية بجامعة الأزهر

وحول رابط نتيجة المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، يمكن للطالب أو الطالبة الدخول على الرابط هنـــا، وذلك لمعرفة نتيجة تسكينه في المدينة الجامعية، وحول خطوات التقديم على السكن الجامعي بجامعة الأزهر 2023 فهي كالتالي:

خطوات التقديم على السكن الجامعي بجامعة الأزهر 2023

- بعد ظهور نتيجة القبول في المدينة الجامعية، يتوجه الطالب لدفع مصروفات السكن عن الفصل الدراسي الأول.

- من خلال الموقع الإلكتروني، يُدخل الطالب الرقم القومي وكذلك الرقم المرجعي لطباعة ملف التسكين واستمارة الموافقة.

- يرفق في الملف نتيجة الطالب.

- إخطار إسكان.

- إرفاق ملف الكشف الطبي وطلب الالتحاق بالجامعة.

- إلحاق استمارة ضمان سداد رسوم السكن.

- التوقيع على استمارة عدم زواج الطالبات.

- استمارة التسكين/التعليمات/الإخلاء.

بعد ذلك، يتجه الطالب إلى المدينة محل السكن، وبحوزته ملف محتواه التالي:

- كافة الاستمارات المشار إليها مع ملء استمارة ضمان سداد الرسوم وختمها من جهة عمل الضامن.

- عدد 5 صور شخصية.

- عدد 2 صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي «الطالب/ولي الأمر/الضامن» مع الاطلاع على الأصل.

- إيصال سداد مصروفات السكن الجامعي فوري مكبر «على كود 6451» لطلاب السكن العادي والاقتصادي.

- إيصال سداد مصروفات تحصيل السكن الاقتصادي الشهرية «على كود 65830» لطلاب السكن الاقتصادي فقط، مع التأكد من شهر الدفع بإيصال فوري.