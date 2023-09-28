التحفظ على 21 طن أسماك ماكريل منتهية الصلاحية في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، حملة بمركز إيتاي البارود أسفرت عن ضبط 865 كرتونة سمك ماكريل مجمد بإجمالي 21 طنًا، داخل إحدى ثلاجات حفظ الأطعمة منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

حملة على المخابز

كان مركز أبو المطامير شهد تنفيد حملة تموينية أسفرت عن تحرير 4 محاضر لمخابز بلدية لانتاجها خبزًا ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير 3 محاضر لعدد من المحال التجارية لعرض منتجات منتهية الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات.

وشنت إدارة التموين بمركز كوم حمادة حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 6 محاضر لعدد من المحال التجارية لعرض منتجات دون الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.