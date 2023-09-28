أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس.. انخفاض جديد للبصل؟

انخفاض جديد في سعر البصل اليوم الخميس بسوق العبور، وصل إلى 30 جنيها للكيلو، عقب قرار الحكومة بوقف تصدير السلعة إلى الخارج لمدة 3 شهور.

واستقر سعر البصل اليوم في سوق العبور عند 14 و19 جنيها للكيلو الواحد، فيما سجل وفق بوابة الأسعار المحلية والخدمية التابعة لمجلس الوزراء نحو 25.61 جنيه.

أسعار البصل اليوم

أما عن سعر البصل الأخضر (رابطة 100 واحدة) سجلت 294.23 جنيه، بحسب بوابة الأسعار المحلية والخدمية التابعة لمجلس الوزراء.

وسجل سعر الطماطم 20 جنيها للكيلو، البطاطس بسعر 10 جنيهات للكيلو، الليمون البلدي بسعر20 جنيها للكيلو، والبامية بسعر 35 جنيها للكيلو في جميع المنافذ التابعة للقوات المسلحة.

واستقرت الملوخية عند 11.58 جنيه، ليمون أضاليا بـ13 جنيها، اللفت بـ5.81 جنيه، الكوسة بـ18.53 جنيه، كرنب بـ24.18 جنيه، القلقاس بـ20.37 جنيه، وقرنبيط بـ15.41 جنيه.

وسجل سعر فلفل رومي 16.76 جنيه، فلفل حامي بـ15.74 جنيه، الفاصوليا الخضراء بـ27.11 جنيه، فيما استقر سعر عند السبانخ 13.02 جنيه، خيار صوب بـ13.72 جنيه، الخس بـ23.54 جنيه، جزر أصفر بـ12.46 جنيه.

ووصل سعر البطاطا بـ8.4 جنيه، الباذنجان الأبيض بـ11.53 جنيه، الباذنجان الرومي بـ8.88 جنيه، الباذنجان العروس بـ11.12جنيه، والبسلة بـ21.42 جنيه.