وزير التعليم: استحداث «بنك» لاختيار أكفأ العناصر لتولي المناصب القيادية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه جرى استحداث نظام جديد يسمى «بنك القيادات» لاختيار وتجديد القيادات التعليمية، حيث تحرص الوزارة على اختيار أكفأ القيادات في مختلف المناصب، لافتا إلى وجود العديد من القيادات التي تستحق بمجهودها أن تصل إلى المناصب القيادية.

وتطرّق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم، إلى مجموعات الدعم، قائلا إنّ العام الماضي شهد تطبيق مجموعات الدعم المدرسي في الترم الثاني، وهذا الأمر كان متأخر جدا، والعام الحالي جرى الإعلان عنها مبكرا لتطبيقها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة ستبذل كل الجهود التي تؤدي لنجاح مجموعات الدعم في المدارس خلال العام الدراسي الجديد، سيكون هناك قنوات اتصال مع ولي الأمر لإبلاغ الأهالي بعدم حضور أبنائهم لمجموعات الدعم.

وأكد حجازي، حرص الوزارة على اختيار مدارس مميزة ببنية تكنولوجية مهيأة لتنظيم مجموعات الدعم المدرسي، حيث يتم تنفيذ المجموعات لطلاب النقل داخل المدرسة، أما الشهادتين الإعدادية والثانوية في كل إدارة ستحدد 3 أو 4 مدارس لعقد مجموعات الدعم لتكون المدارس مجهزة.