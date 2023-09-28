أرخص مصيف في شرم الشيخ.. 5 أيام و 4 ليالي إقامة ووجبات بـ 1000 جنيه

مع دخول فصل الشتاء، واقتراب انتهاء الإجازة الصيفية لطلاب الجامعات، يخطط البعض منهن لاستثمار ما تبقى من وقت، لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بالسفر والتنزه بأقل الإمكانيات، وهو ما توفره وزارة الشباب والرياضة، ضمن مبادرة «صيف شبابنا».

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أعلنت اليوم الخميس عن بدء الحجز بالفوج الثاني من رحلات «اعرف بلدك» إلى شرم الشيخ، وذلك خلال الفترة التالية من 6 أكتوبر 2023 حتى 10 أكتوبر 20203 لمحافظة سوهاج فقط.

وأوضحت الوزارة في منشور رسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن مدة الفوج 5 أيام و 4 ليال، تشمل الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، وذلك باشتراك قيمته 1000 جنيه من كل مشارك.

شروط رحلة وزارة الشباب والرياضة لمدينة شرم الشيخ

- أن تكون المرحلة العمرية: من (18 - 40) سنة.

- الاستقبال على وجبة الغداء.

- التسكين بغرف رباعية.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة، ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي، والوزارة غير مسؤلة عنه.

- تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه، وفقاً لأي ظروف طارئة والمشاركون مسئولين مسؤلية تامة عن سلامتهم، دون أدنى مسؤلية على الوزارة.

كيفية الحجز في الرحلة؟

للاشتراك من خلال الرابط الالكتروني التالي: -

الجدير بالذكر، أن الحجز وسداد قيمة الاشتراك، يتم من خلال «فيزا بنكية»، على أن تكون أولوية المشاركة في الرحلة بأسبقية الدفع، والتحرك من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

وأوضحت «الشباب والرياضة» أنه في حالة عدم صحة البيانات «استخدام رقم قومي لشخص آخر، أو تعديل في الرقم القومي أو المحافظة» أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية، يغادر المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

حالة الطس خلال الرحلة

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أوضحت في منشور رسمي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن بداية شهر أكتوبر القادم، سيسود طقس حار في الصباح، معتدل بساعات الليل.

الرحلات عرض لا يتكرر

«النفسية محتاجاها».. بهذه الكلمات أوضحت «هايدي نصر» 22 عامًا من سوهاج، إن مثل هذه الرحلات، تقوم بها الوزارة لتحسين الحالة النفسية للشباب، إذ تساعد الرحلات على الاسترخاء ومعرفة أماكن مختلفة بالبلاد، مقابل دفع سعر زهيد: «بسعى جدًا أروح، شرم الشيخ فعلًا من أحسن الأماكن والفلوس كمان قليلة فطبيعي هي عرض ميتفوتش».

بينما كشفت دينا عُمر، إنها شاركت من قبل في رحلات الوزارة إلى مدينة شرم الشيخ وكان ذلك في 2016، وتحاول تكرار التجربة مُجددًا: «كانت رحلة متكاملة فيها عناصر الأمن والتوفير والأمان والانبساط، أكيد هحاول أكررها تاني».