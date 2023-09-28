أحزاب وبرلمانيون ونقابات يؤيدون ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية

أحزاب سياسية وبرلمانيون ونقابات.. جهات متعددة ومتنوعة، أعلنت دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المُقبلة، بالتزامن مع إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أكدت خلاله عن بدء تلقي طلبات الترشح يومياً اعتباراً من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر المقبل حتى يوم السبت الموافق 14 من نفس الشهر، على أن تبدأ عملية انتخاب المصريين في الخارج يوم 1 ديسمبر المقبل إلى 3 من نفس الشهر، وتبدأ عملية انتخاب المصريين بالداخل يوم 10 ديسمبر المقبل حتى 12 من نفس الشهر.

الرئيس السيسي رجل المرحلة

في البداية قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رجل المرحلة لذا تقرر دعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، مؤكداً أن مصر في عهده شهدت نهضة في مختلف المجالات سواء الزراعية أو الصناعية.

وأضاف النائب تيسير مطر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن القيادة السياسية الحالية وضعت خطة زمنية لمعالجة جميع المشكلات المُزمنة التي عانت منها البلاد لسنوات طويلة.

وأكد رئيس حزب إرادة جيل، أن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحُكم الضامن الأكبر لنجاح الخطة الاستراتيجية المُتبعة للنهوض بقطاعات الدولة والتي من شأنها أن ترتقي بمستوى معيشة المواطنين.

وأعلن حزب مستقبل وطن، دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد حجم الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار الـ10 سنوات السابقة، ولمستها جميع قطاعات الدولة بشكل عام، مؤكداً أن الرئيس السيسي قاد مصر وعبر بها تحديات وظروف صعبة.

كما أكد حزب حماة الوطن، تسخير جميع الإمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة وفتح جميع المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي، كما دعا الحزب جموع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، موضحاً أن ذلك يأتي لما قدمه الرئيس السيسي من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم على مختلف المستويات.

استكمال مسيرة العطاء والتنمية

وأعلنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزب سيدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الترشح لرئاسة الجمهورية لولاية جديدة، كما سيتم إطلاق حملة جديدة تحت عنوان «هنكمل المشوار مع الرئيس السيسي».

لم يقتصر الأمر على دعم الأحزاب السياسية لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات، بل وصل الأمر إلى إقبال عدد كبير من أعضاء مجلس النواب على تحرير تزكيات دعم ترشح الرئيس، إذ وقع النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على نموذج تزكية لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً أن دعم الرئيس السيسي يأتي لعدة اعتبارات، أبرزها استكمال مسيرة العطاء والتنمية التي ترسخت قواعدها في أرجاء الوطن كافة.

وأكد النائب سامس فتحي، أن الرئيس السيسي وضع خريطة تنمية عملاقة بإطلاق المشاريع القومية الكبرى، ويواصل الرئيس البناء والتنمية وتحركات فى كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف، داعيا الشعب المصري إلى الالتفاف حول الوطن والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة للإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع.

كما زكّى عدد كبير من أعضاء المجلس الرئيس السيسي لخوض السباق، ومنهم أسماء فتحي عبدالرحمن، عضو لجنة الزراعة، وإيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، وأحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع، ومحمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

كما وقع محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، على نموذج تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية اليوم بمقر المجلس، مؤكداً أن الرئيس نجح في تحقيق طفرة بمختلف القطاعات، بداية من الطرق والمواصلات والإسكان والزراعة والري والسياحة، وصولا إلى جميع القطاعات الأخرى التي تهم المواطن.

وفي سياق متصل، أعلنت عدد من النقابات دعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، حيث أعلن محمد حماد رضوان، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالصحة في سوهاج، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعم اللجنة النقابية لرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في كل أنحاء الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد.

من جانبه، أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، تأييد النقابة ودعمها للرئيس السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بناءً على الإنجازات التي تشهدها جميع المحافظات في كل التخصصات.