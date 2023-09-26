سعر قنطار القطن في الأسواق اليوم الثلاثاء 26-9-2023

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، استقرار سعر قنطار القطن اليوم في الأسواق المصرية، بعد أن شهد سعر تداول القطن الفترة الماضية تراجعا ملحوظا، وصلت القيمة الخاصة به إلى 306 جنيهات.

وتستعرض السطور التالية سعر قنطار القطن اليوم في الأسواق المصرية، كما يلي:

- يبلغ سعر قنطار القطن اليوم 11 ألفا و700 جنيه.

- يسجل سعر قنطار القطن المستورد من الهند والصين 4300 جنيه.

وكشف محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، في وقت سابق، عن بدء العمل بمنظومة تداول القطن الخاص بالموسم الحالي، حيث جرى بيع 20 ألفا و282 قنطارا في العديد من المحافظات، وهي «الفيوم، بني سويف، المنيا»، فيما يتم استلام محصول القطن مباشرة من المزارعين دون تدخل الوسطاء.

وتهدف منظومة تداول القطن إلى النهوض بمحصول القطن، وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، من أجل تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع.