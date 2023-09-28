المواعيد الشتوية لغلق المحلات.. ساعات قليلة على بدء التطبيق

ساعات قليلة وتبدأ وزارة التنمية المحلية، في تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمولات التجارية يوميًا وفي العطلات الرسمية والأعياد، مشددة على ضرورة الالتزام بمواعيد الغلق حتى لا يتعرض أصحاب المحال للمسائلة والعقوبات.

وفي السطور التالية، نعرض المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمولات التجارية، وفقا لما ذكرته وزارة التنمية المحلية في بيان لها.

المواعيد الشتوية لغلق المحلات

يتم تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات بداية من غد الجمعة الموافق 29 سبتمبر، من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.

- ويختلف مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية والأعياد، إذ يتم مده ساعة إضافية عن الأيام العادية ليكون في تمام الساعة 11 مساء.

وتكون خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

ويكون موعد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً.

ويستثنى من تلك المواعيد المحلات المرتبطة بخدمات الطوارئ للمواطنين، بالإضافة إلى محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.