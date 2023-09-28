احتفل بزفافه بالـ«عمة» دون حضور العروس.. معلومات عن عريس المنيا

مرتديا زيه الأزهري بدلا من بدلة الزفاف، ظهر الشيخ رائد يحيى ، إمام وخطيب مسجد الفولي بمحافظة المنيا في حفل زفافه، ما أثار دهشة الحضور وأبناء المحافظة، فيما لم تحضر العروس الفرح في نفس القاعة، بل شاهدته عبر شاشات التلفزيون في قاعة أخرى.

وعلى الفور بدأ الكثير يبحث عن هوية العريس، الذي أثار الجدل بزيه الأزهري بحفل الزفاف.

معلومات عن العريس الأزهري بعد احتفاله بالـ «عمة»

ونُرصد في السطور التالية، معلومات عن العريس الأزهري بعد احتفاله بالـ «عمة»، وفقًا لحديثه لـ «الوطن».

من هو العريس الأزهري بعد احتفاله بالـ«عمة»؟

- يدعى رائد يحيى.

- يبلغ من العمر 29 عامًا.

- تم تعيينه في وزارة الأوقاف عام 2017.

- تخرج من كلية الدعوة الإسلامية عام 2017.

- إمامًا بمسجد الفولي بالمنيا، ويعد أشهر المساجد بالمنيا.

- باحث وماجستير بجامعة الأزهر.

- احتفل بحفل زفافه الخميس الماضي، مرتديًا الزي الرسمي للأوقاف والأزهر.

- تجمعه صلة قرابة بالعروس، استمرت لعدة سنوات قبل الاحتفال بالعُرس.

- استبدل الاحتفالات المعتادة بالزفاف، بتلاوة القرآن الكريم، بأصوات مشاهير القراء.

- نظم حفل زفاف إسلامي، تاركًا شاشة عرض بقاعة العروس لمشاهدة تفاصيل الحفل بقاعته.

- ظهرت العروس خلال جلسة التصوير بفستان زفاف مع النقاب الأبيض.

- ارتدى العريس أكثر من قفطان خلال الاحتفال بالزفاف.

- قام بتوزيع مصاحف وأدوات مدرسية على الحضور رفقة عروسه.

وأثار احتفال الشيخ رائد يحيى إمام وخطيب مسجد الفولي بمحافظة المنيا، بعقد قرانه، حالة من الجدل مؤخرًا، بعدما تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك » صورا له وهو يرتدي الزي الرسمي للأوقاف والأزهر، وسط إشادة واحتفاء بالإمام الشاب.

وظهر الشيخ رائد إمام مسجد الفولي، يرتدي العمة والقفطان بعد أن أقام ليلة قرآنية، شهدت حضور العديد من المشايخ والمبتهلين في مسقط رأسه بإحدى قرى مركز ملوي .

وفي يوم الزفاف حرص إمام مسجد الفولي على اصطحاب عروسه لجلسة تصوير، مرتديا زيه الرسمي، بينما ارتدت عروسته النقاب الأبيض مع فستان الزفاف.

وأكد الشيخ رائد يحيى، لـ«الوطن» تعليقًا على جلسة التصوير المتداولة، إنه يعتز كثيرًا بزيه الرسمي بوزارة الأوقاف ولا يمكنه التخلي عنه حتي في حفل زفافه، إذ أصر على ارتداء الزي الرسمي من العباءة، والقفطان والعمامة الأزهرية الشهيرة، والتي يحبها ويعتز بها منذ الصغر.