في اليوم الرابع.. السيدات يتصدرن المشهد لتحرير توكيلات تأييد الرئيس السيسي

عدد كبير من السيدات تصدر المشهد اليوم أمام مكاتب الشهر العقاري بمختلف المحافظات لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وظهر العديد منهم يرددن هتافات «تحيا مصر»، بينما ينتظرون دورهم من أجل تحرير توكيل تأييد بالشهر العقاري لترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة.

السيدات أكدن لـ«الوطن» أن النزول والسير لمسافات طويلة كان هدفه توجيه كلمة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لكل ما قدمه خلال السنوات الماضية، وتحقيق الأمن والأمان في البلاد بعد فترة صعبة مرت على تاريخ مصر، وكان دعم الرئيس نابعًا من قلوبهن، وظللن لساعات أمام الشهر العقاري في انتظار دورهن، بينما خلال هذه الفترة، لم يتوقف التلويح بأعلام مصر، ولافتات دعم الرئيس.

سيدات طنطا: «إحنا جنب الرئيس السيسي»

إيمان حمود، أحد أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية، سافرت من قريتها إلى الشهر العقاري رفقة صديقاتها لتحرير توكيل دعم للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة لـ«الوطن»: «إحنا بقالنا سنين عايشين في خير بلدنا، ودعم الرئيس السيسي مستمر معانا، في كل مرة الرئيس هيحتاج لنا هنكون جنبه وهندعمه».

بني سويف تدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

كما سيطر السيدات على المشهد اليوم الخميس أيضًا أمام مكاتب الشهر العقاري بمحافظة بني سويف صعيد مصر، والعديد منهم أكد لـ«الوطن»، أنهم ينتظرون ترشح الرئيس السيسي لتكتمل الفرحة: «صوت جميع سيدات بني سويف إن شاء الله للرئيس عبدالفتاح السيسي، منتظرين إعلان ترشحه علشان نفرح، بني سويف تغيرت كتير عن قبل كده، والصعيد شاف نتائج إيجابية كتير الفترة اللي فاتت».