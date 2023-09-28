آخر تطورات ‎حريق قاعة أفراح العراق.. أسفر عن وفاة 1250 مواطنا

على خلفية زيارته موقع ‎حريق قاعه أفراح العراق، أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عدة إجراءات لمنع وقوع مثل تلك الحوادث مجددًا.

آخر تطورات حريق قاعة أفراح العراق

وعن آخر تطورات حريق قاعة أفراح العراق، زار رئيس الوزراء العراقي المصابين بالمستشفى الجمهوري والحمدانية في سهل نينوي.

كما زار السوداني مطرانية مار بهنام وسارة، وذلك لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، الذين أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع عددهم اليوم ليسجل نحو 1250 شهيدا، وأكثر من 150 مصابا في حادث حريق قاعة أفراح بمنطقة الحمدانية في سهل نينوي يوم الثلاثاء الماضي.

قرارات رئيس الوزراء العراقي

وخلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى المصابين، أكد على ضرورة مواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق وفحص شروط السلامة العامة، بالإضافة إلى التشديد على تحمل مديري الوحدات الإدارية مسؤولية التأكد من سلامة الإجراءات، والتوجه بإنزال أقصي العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة حريق الحمدانية.

يشار أن مساء يوم الثلاثاء الماضي، وخلال الفقرات الأخيرة من حفل زفاف ريفان وحنين، اشتعلت النيران بسرعة، وأدت إلى سقوط سقف القاعة على المدعوين وعددهم 900 شخص، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء، مما أدي لصعوبة خروج عدد كبير منهم، والذي قتل تحت الأنقاض، فيما أُصيب عدد كبير منهم بحروق بنسبة 40 إلي 60%، وشيعت جنازة الضحايا أمس الأربعاء في منطقة الحمدانية.