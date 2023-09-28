نائب بـ«الشيوخ» في الدقهلية يحرر توكيل تأييد للرئيس السيسي

حرر النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، توكيلا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دورة انتخابية جديدة 2024 معلنا عن دعمه وتأييد للرئيس السيسي.

أعظم إنجازات السيسي هو تحرير مصر وشعبها من جماعة الإخوان

أكد النائب طارق عبد الهادي الأمين المساعد في حزب مستقبل وطن بالدقهلية، لـ«الوطن» باسمي وباسم حزب مستقبل وطن الذي يمثل نصف الشعب المصري ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي قلبا وقالبا، ومن أعظم إنجازاته هو تحرير مصر وشعبها من جماعة الإخوان الإرهابية، واستعادة مصر من جديد لن ننسى أن البلاد كانت تمر بأزمة كبيرة جدا أنقذها الرئيس السيسي في الوقت المناسب وأخرجها من الظلام إلى النور ولن ننسى أنه هو أول من نادى للنزول في الميدان من أجل ثورة 30 يونيو المجيدة، ولم يكن بالأمر السهل ولم نتخيل أن مصر ستستعيد هيبتها وقوتها، وعظمتها مجددا لديه دراية وخبرة فذة في إدارة الأزمات وفي مواجهة الصعوبات.

تطوير العشوائيات وتحويلها إلى أبراج

وتابع الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية وعضو مجلس الشيوخ، والإنجازات والمجهودات كلها موجودة على أرض الواقع، ويستطيع كل مواطن مصري محب لبلده أن يشعر بها ويلمسها مصر بخير طول ما الرئيس السيسي يتولى قيادتها مصر تحتاج إلى قيادة سياسية حكيمة وعاقلة وحنكة وإخلاص وحب وعطاء، وكل هذه الصفات يتسم بها الرئيس السيسي لذلك هو الأصلح لإدارة البلاد من أجل وطننا مصر ومن أجل استكمال باقي المشاريع المهم التي عمل بها ولم تنتهي بعد السيسي، قام بعمل العديد من المبادرات المهمة ومن أهمها حياة كريمة التي كلفته المليارات من أجل الوصول ومساعدة المواطن الريفي البسيط الرئيس السيسي يشعر بالمواطن المصري، ويسعى بكل جهد وإرادة أن يوفر معيشة كريمة للشعب المصري وأهم مشاريعه تطوير العشوائيات وتحويلها إلى أبراج يسكن فيها المواطن وغيرها من المشاريع التي لا تعد ولا تحصى.

وشهد مكتب التوثيق العقاري في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إقبالا كثيفا من قبل المواطن لتحرير توكيلات لدعم الرئيس السيسي لليوم الرابع على التوالي، وسط تشديدات أمنية مكثف من قبل مديرية أمن الدقهلية التي دفعت بعدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين وتنظيم المواطنين في محيط المكان.

أماكن مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بالمنصورة

وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات يوجد 3 فروع لمكاتب التوثيق بمحافظة الدقهلية المكلفة بالتوكيلات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهي مكتب العقاري في منطقة المجزر بالمنصورة، ومكتب توثيق طلخا، ومكتب ضواحي المنصورة بمنية سندوب.