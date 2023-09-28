4 مشاهد في رابع أيام تحرير توكيلات لدعم الرئيس السيسي.. سيارات وعلم بطول 600 متر

خلال اليوم الرابع من إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وإقبال المواطنين على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد لمرشحي الرئاسة المحتملين، تصدرت العديد من المشاهد اليوم، وكانت أعلام مصر ولافتات تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي أبرز ما ظهر خلال اليوم.

وتستعرض «الوطن» 4 مشاهد في رابع أيام جمع توكيلات مرشحي رئاسة الجمهورية، كالتالي:

السيدات يتصدرن المشهد

تصدرت السيدات المشهد أمام مكاتب الشهر العقاري في محافظة بني سويف، أثناء انتظارهن لتحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة، ولم يتوقفن ولو ثانية واحدة عن الهتاف «تحيا مصر»، والتلويح بالأعلام، كما ظهر العديد منهن يحملن لافتات بصورة الرئيس السيسي لدعمه وتأييده للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت العديد من السيدات لـ«الوطن»، أنهن ينتظرن ترشح الرئيس السيسي لتكتمل فرحتهن، مشيرات إلى أن دعمهن لسيادته لن يتوقف: «صوت جميع سيدات بني سويف إن شاء الله للرئيس عبدالفتاح السيسي، البلد اتغيرت كتير خلال السنين اللي فاتت».

مسيرة سيارات بمحافظة الجيزة

وفي محافظة الجيزة، انطلقت مسيرة بالسيارات لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنوعت السيارات بين الملاكي والميكروباص والأجرة، وحمل العديد منهم أبواق «زمارة» بألوان علم مصر، ورددوا الهتافات، بينما رفع آخرون صور الرئيس السيسي، وجابت المسيرة شوارع محافظة الجيزة، في مشهد يبرز وقوف المصريين بجانب الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة.

علم مصر بطول 600 متر يزين مسيرة بالمنوفية

وفي محافظة المنوفية، صمم الأهالي علم مصر بطول 600 متر، وجاب الأهالي الشوارع بالعلم، تزامنا مع جمع التوكيلات اليوم بالمنوفية.

نور فخري، أحد شباب مركز تلا بمحافظة المنوفية، المنظمين للمسيرة الحاشدة، قال لـ«الوطن»، إنهم انطلقوا من قرية كفر ربيع بمركز تلا، بمشاركة المئات من جميع الفئات الشعبية، والتف الجميع حول علم مصر، وبعدها توجهوا إلى الشهر العقاري لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لرد الجميل له على كل ما قدمه للبلد.

مسنون ومرضى على كراسي متحركة

وظهر اليوم أيضًا في مختلف مكاتب الشهر العقاري بمحافظات مصر كبار السن والمرضى على كراسي متحركة، لتحرير توكيلات للمرشحين المحتملين للرئاسة، وظهرت سيدة مسنة داخل مقر توثيق بولاق بالجيزة، وظهر شخص آخر على كرسي متحرك، يلوح بعلم مصر، وينتظر دوره لتحرير توكيل.