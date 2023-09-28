تأييد الرئيس السيسي في موكب الطرق الصوفية احتفالا بالمولد النبوي

بالزي الأبيض الشهير والعمة، شهدت منطقة الحسين بالقاهرة مسيرة حاشدة لمشايخ الطرق الصوفية والعديد من أتباعها، احتفالا بالمولد النبوي الشريف، وشهدت المسيرة أيضًا تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، ورفع العديد لافتات تأييد للرئيس، طمعًا في استكمال مسيرة التنمية التي بدأت منذ 10 سنوات.

تأييد الرئيس أثناء مسيرة صوفية احتفالًا بالمولد النبوي

لافتات تأييد الرئيس السيسي تصدرت المشهد أثناء مسيرة مشايخ الطرق الصوفية، وفي الخلفية، أصوات ابتهالات في حب النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وكانت إحدى اللافتات عبارة عن دعم وتأييد للرئيس السيسي كُتب عليها: «المشيخة العامة للطرق الصوفية.. الطريقة البرهامية.. تهنئ الشعب المصري وأبناء الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف وتعلن تأييدها لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة التنمية».

بينما ظهر بعض المشايخ خلال المسيرة يرتدون الزي الأخضر والعمة الخضراء، وكان تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو المسيطر على المشهد أثناء الاحتفالية، بينما أخرج العديد هواتفهم المحمولة والتقطوا الصور والفيديوهات أثناء المسيرة الصوفية الحاشدة.

وجاء تنظيم موكب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لأول مرة بعد غياب 3 سنوات، والموكب بدأ من مسجد سيدي صالح الجعفري، وصولًا إلى مسجد سيدنا الحسين، واستمرت المسيرة فترة العصر، وأعقبه احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بالمولد النبوي بحضور نخبة من القيادات التنفيذية وكبار العلماء.

المشيخة العامة للطرق الصوفية تعلن تأييد الرئيس السيسي

وكانت الجمعية العمومية للمشيخة العامة للطرق الصوفية، أعلنت عن تأييدها ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة، حسبما صرح أحمد قنديل، المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وجاء تأييد الرئيس تعبيرًا عن الجهود التي بذلها خلال المرحلة السابقة وتقديرًا وعرفانا للحفاظ على مقدرات البلاد ونشر الأمن والأمان.