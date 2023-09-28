علي معلول مفاجأة الحلقة الجديدة من «كابيتانو مصر» في موسمه الثاني

تشهد الحلقة الجديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر»، مباراة جديدة ضمن منافسات دور المجموعات من البطولة، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية.

منافسات المجموعة الثانية

وتقام مباراة اليوم بين فريقي شحتة، بقيادة الكابتن محمد اليماني، وفرقة محمد السياجي، بقيادة الكابتن عماد ميهوب، ضمن منافسات المجموعة الثانية لبرنامج «كابيتانو مصر».

وتعتبر هذه المباراة أولى مباريات المجموعة الثانية من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر»، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز لاحتلال صدارة المجموعة في بداية المشوار.

وشهد علي معلول، نجم النادي الأهلي والمنتخب التونسي، تحدٍ خاص بين فريقي شحتة بقيادة محمد اليماني، وفريق السياجي بقيادة علاء ميهوب، وهما الفريقان المتنافسان في أولى مباريات الجولة الثانية.

وحقق فريق محمد السياجي، بقيادة علاء ميهوب، الفوز في التحدي الخاص الذي شهده علي معلول، ووجه بعض النصائح للشباب الموهوبين المشاركين في برنامج «كابيتانو مصر».

معلول يوجه نصائح للاعبي «كابيتانو مصر»

وقال معلول، في حديثه لموهوبي كابيتانو مصر: «كلنا عدينا بصعوبات ومكناش مؤمنين بالوصول لكل ده، لكن مع الشغل والتضخية والتدريب اليومي والتعب وتجديد الأهداف بنوصل، وكل ده بيجي بالتضحية وتقديم كل الجهد في كل تدريب مش في الماتشات بس».

وحقق الموسم الأول من «كابيتانو مصر» نجاحًا ساحقًا، والبرنامج أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف المواهب الكروية من مختلف محافظات الجمهورية.