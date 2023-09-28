ضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية في أحد المحال بالفيوم

تمكنت حملة تموينية مكبرة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من ضبط كمية من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، بعضها منتهي منذ عام 2018، داخل أحد محال الأسمدة والمبيدات بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، ويتم بيعها للمواطنين على إنها صالحة للاستخدام، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المحل.

وتكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من حملاتها التفتيشية على مختلف المحال والأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات، ضمن خطة المديرية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والأسعار.

ضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية

أوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنّ حملة تموينية مكبرة من إدارة تموين سنورس، تمكنت من ضبط كمية من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية في أحد المحال بدائرة مركز سنورس، فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، خلال حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق، والمطاحن، ومنافذ المواد البترولية، والمخابز، والأسواق.

استمرار تكثيف الحملات

كشف المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المديرية تكثف الحملات التفتيشية ضمن توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بهدف تشديد الرقابة على كل الأسواق، والمخابز، ومنافذ بيع السلع الغذائية، والأسواق، حتى يتم التأكد من سلامة المعروضات وصلاحيتها، ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات الصحية.

إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين

وأكدّ أنّه يجرى اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، لمواجهة جشع التجار بحزم، من أجل تحقيق وإعلاء مصلحة المواطنين على أرض المحافظة.