تتصدر مسألة تغيير الساعة وعودة العمل بالتوقيت الشتوي حديث رواد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ أنها تصدرت قائمة التريندات بموقع «فيس بوك»، خاصة مع عودة العمل بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات، اليوم الجمعة.

ميعاد التوقيت الشتوي

وحول موعد تغيير الساعة فإنه ما زال قرابة الشهر وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر أبريل الماضي، حيث أعلن وقتها تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، الذي بدأ مع حلول منتصف الليل من آخر جمعة في شهر أبريل، إذ تم حينها تقديم الساعات لمدة 60 دقيقة، على أن يستمر تطبيق هذا التوقيت لمدة 6 أشهر، وحتى آخر خميس في شهر أكتوبر المقبل، ليتم حينها تأخير الساعات الخاصة بالمواطنين لمدة 60 دقيقة.

وآخر جمعة من شهر أكتوبر المقبل التي يوافق تغيير الساعة هي يوم 27 أكتوبر، وحتى ذلك اليوم تظل مواعيد الصلوات الخمسة في مواعيدها كما هي.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة

وحول مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، هي كالتالي:

الفجر 5:21 صباحا الشروق 6:48 صباحا الظهر 12:46 مساء العصر 4:10 مساء المغرب 6:44 مساء العشاء 8:01 مساء

مواعيد غلق المحلات الشتوية

وعن موعد تطبيق مواعيد غلق المحلات الشتوية، إذ أوضحت وزارة التنمية المحلية في قرار سابق لها عام 2020، المواعيد الخاصة بغلق المحلات الصيفية، على أن تبدأ مع آخر جمعة من شهر أبريل من كل عام، وتستمر حتى آخر خميس من شهر سبتمبر، ما يعني أنه يتم تطبيق مواعيد غلق المحلات الشتوية 2023، بدءا من بعد غد الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري.