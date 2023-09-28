مواقيت الصلاة اليوم الخميس.. الفجر في القاهرة 5:20 صباحًا

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، مواقيت الصلاة اليوم الخميس، وقد سجلت بعض الاختلافات الضئيلة بين المحافظات بحسب التوقيت المحلي لكل مدينة ومحافظة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة اليوم الخميس، في عدد من محافظات الجمهورية، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر في القاهرة 5:20 صباحًا، والظهر 12:46 مساءً، والعصر 4:11 مساءً، والمغرب 6:45 مساءً، والعشاء 8:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في مدينة العلمين

موعد أذان الفجر في العلمين 5:28 صباحًا، والظهر 12:55 مساء، والعصر 4:20 مساء، والمغرب 6:54 مساءً، والعشاء: 8:12 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر في الإسكندرية 5:24 صباحا، والظهر 12:51 مساء، والعصر 4:16 مساء، والمغرب 6:50 مساء، والعشاء 8:08 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر في دمياط 5:16 صباحا والظهر 12:44 مساءً، والعصر 4:08 مساء، والمغرب 6:42 مساء، وأذان العشاء 8:01 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر في سوهاج 5:20 صباحا، والظهر 12:44 مساء، والعصر 4:09 مساء، والمغرب 6:43 مساء، وأذان العشاء 7:58 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر في أسيوط 5:22، والظهر 12:46 مساء، وأذان العصر 4:11 مساء، وأذان المغرب 6:45 مساء، وأذان العشاء 8:00 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان 5:17 صباحا، وأذان الظهر 12:39 مساء، وأذان العصر 4:04 مساء، وأذان المغرب 6:39 مساء، وأذان العشاء 7:52 مساء.