طقس اليوم الخميس 28-9-2023.. شبورة مائية وحرارة شديدة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارًا على السواحل الشمالية، لطيفا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وإليكم درجات الحرارة في مختلف المحافظات كما بينتها هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 23

العاصمة الإدارية 36 24

العلمين 32 23

مطروح 31 22

6 أكتوبر 35 25

بنها 35 25

السلوم 34 21

دمنهور 34 24

سيوة 36 21

رأس غارب 38 27

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 24

الغردقة 40 28

المنصورة 36 25

سفاجا 38 28

الزقازيق 36 24

مرسى علم 39 27

شبين الكوم 36 25

شلاتين 39 27

طنطا 35 24

دمياط 33 24

بورسعيد 33 23

حلايب 37 28

أبورماد 35 27

رأس حدربة 37 28

الفيوم 37 24

بني سويف 38 23

المنيا 36 24

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 24

العريش 33 24

رفح 33 23

أسيوط 41 22

رأس سدر 37 24

سوهاج 42 25

نخل 35 17

قنا 44 26

كاترين 33 16

الأقصر 44 27

الطور 36 25

أسوان 45 27

طابا 35 25

شرم الشيخ 39 29

الوادي الجديد 44 27

أبو سمبل 45 27

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنتشر اليوم شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.