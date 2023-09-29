طريقة طلب تركيب عداد كودي من المنزل «أون لاين».. 5 خطوات فقط

أتاحت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كيفية التقديم على عداد كهرباء كودي من المنزل، بعد أن أتاحت وزارة الكهرباء، عداد مسبق الدفع، في وقت سابق، لأنّها تمتاز بعدم السماح بتراكم أي مديونيات للاستهلاك الكهربائي على أصحاب هذه العدادات لشركات توزيع الكهرباء، وخلال السطور التالية نستعرض طريقة تقديم طلب العداد الكودي إلكتروني.

كيف تقدم طلب تقديم العداد الكودي إلكترونيا؟

1- يدخل المشترك إلى للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنا.

2- اختيار من خدمات العدادات.

3- أختيار «تركيب عداد قانوني لأول مرة».

4- يقوم المشترك بملء استمارة البيانات المطلوبة، ويكون من ضمنها صور بطاقة الرقم القومي للمالك.

5- بعد التأكد من صحة جميع البيانات، الضغط إرسال الطلب، يظهر على الشاشة الكود الخاص بالمتقدم للطلب، ويحتفظ به للاستعلام عن الطلب، ثم الضغط على إرسال الطلب.

طرق متابعة الطلب

وفي سياق متصل وفرت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، 3 طريق لمتابعة طلب العداد الكودي المقدم وذلك من خلال إرسال إشعارات للعميل، بموقف الطلب من خلال التالي:-

1- يمكن للمواطن الدخول على نفس الموقع الإلكتروني لمتابعة طلب التقديم على العداد الكودي.

2- يمكن للعميل متابعة البريد الإلكتروني الخاص به، والذي قام بإدخاله ضمن البيانات.

3- سيصل للشخص المقدم على العداد رسائل نصية SMS قصيرة على رقم الهاتف الذي أدخله ضمن البيانات.