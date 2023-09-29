وزير التعليم: اختيارات مسابقة الـ30 ألف معلم وفق احتياجات كل محافظة (فيديو)

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مسابقة الـ30 ألف مُعلم تشهد انتقاء المعلمين الجدد وفق احتياجات كل مديرية تعليمية، بعد الحصر الدقيق لاحتياجات كل محافظة من المعلمين الجدد لسد العجز فيها، مؤكدًا أن المسابقة تجرى بشكل مدروس من قبل، ومبني على الاحتياجات.

مسابقة الـ30 ألف معلم

أضاف وزير التربية والتعليم، في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حاليًا تمتلك آلية لاختيار المعلمين الجدد، وأن الدولة أعلنت عن التعاقد مع 150 ألف مُعلم جدد، بواقع مسابقة لـ 30 ألف مُعلم كل عام على 3 سنوات.

أوضح الدكتور رضا حجازي، أن اختبارات المعلمين الجدد تجري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 5 مكونات، ولا يتم قبول المُعلم الجديد إلا باجتياز الاختبارات المحددة، من أجل اختيار معلمين يمتلكون كفاءة وجدارة لمواكبة التطور العلمي الحديث.

كشف هيئة للمتقدمين

ولفت إلى أن إجراء «كشف هيئة» للمعلمين الجدد هدفه التأكد من تميز المعلم الجديد بسمات شخصية، وأنه قادر على التعامل مع أبنائه في الفصل الدراسي، وأن يكون لدينا «مُعلم إنسان» قادر على التعامل والتواصل مع الطلبة، وأيضًا لديه القدرة على التعليم الرقمي والعمل في هذا الملف.

وشدد على حرص الوزارة على التنمية المهنية للمعلمين، سواء عبر منصات للتدريب عن بُعد، أو على رأس العمل، لافتًا إلى أن الإدارة العامة للقيادات في الوزارة مسؤولة عن تدريب المُعلمين، بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمُعلمين.

أوضح أن مصر تزيد سنويًا 750 ألف طفل وطفلة وفق تعداد الزيادة السكانية، وهو الأمر الذي تستتبعه الحاجة لمزيد من عدد الفصول، ومزيد من عدد المُعلمين.