طقس حار في محافظات الوجه البحري اليوم.. العظمى بالمنصورة 37 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في محافظات الوجه البحري، مؤكدة وجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، لتسجل العظمى 37 درجة، على أن يستمر ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ لعدة أيام.

طقس الوجه البحري اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الوجه البحري تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأكد هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة في مناطق الوجه البحري اعتبارا من الأحد 1 أكتوبر المقبل، إذ تنخفض درجات الحرارة بنحو 3 إلى 4 درجات، وقد يصحبها سقوط الأمطار الخفيفة في بعض المناطق، لتسود أجواء خريفية خلال الأسبوع المقبل.

وجاءت درجات الحرارة اليوم في مناطق الوجه البحري اليوم كالتالي:

- المنصورة 37 درجة

- كفر الشيخ 36 درجة

- دمياط 31 درجة

- بورسعيد 32 درجة

- بنها 37 درجة

- دمنهور 37 درجة

- الزقازيق 38 درجة

- شبين الكوم 37 درجة

- طنطا 36 درجة