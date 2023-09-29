مؤشر الدولار يتراجع عالميا نحو 106 نقاط ويستقر محليا

تراجع مؤشر الدولار نحو 106 نقاط يوم الجمعة لكنه ما زال في طريقه للتقدم للشهر الثاني على التوالي، مدعوما بالتفاؤل المتزايد بأن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يتحمل أسعار الفائدة المرتفعة بشكل أفضل من الاقتصادات الأخرى.

الاقتصاد الأمريكي حافظ على وتيرة نمو قوية

وأظهرت بيانات أمس أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على وتيرة نمو قوية إلى حد ما عند 2.1% في الربع الثاني، في حين ارتفعت مطالبات البطالة الأولية أقل من المتوقع إلى 204 آلاف الأسبوع الماضي، ما يزيد من علامات سوق العمل القوي.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى رفع آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام وتخفيضات أقل لأسعار الفائدة عما أشير إليه سابقًا في العام المقبل.

رفع أسعار الفائدة

كما عززت التعليقات اللاحقة من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي فكرة أن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، حيث يتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة للحصول على مزيد من الأدلة.

سعر الدولار في مصر

وعلى المستوى المحلي، سجل سعر الدولار في مصر اليوم استقرارًا ملحوظًا وفقا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المصرية، إذ سجل متوسط سعر صرف الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 30.85 جنيه.