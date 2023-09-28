استقرار مؤشر الدولار عالميا بالقرب من أقوى مستوياته خلال 10 أشهر

استقر مؤشر الدولار فوق 106.5 نقطة اليوم الخميس، ويحوم عند أقوى مستوياته في عشرة أشهر ويتتبع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وسط توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة ممتدة، وقفز العائد الأمريكي القياسي لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.6%، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2007، حيث أثار ارتفاع أسعار النفط المخاوف بشأن المزيد من التضخم، مما دعم حالة إبقاء السياسة النقدية مقيدة.

في الأسبوع الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى رفع آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام وخفض أسعار الفائدة أقل مما أشير إليه سابقًا في العام المقبل.

مؤشر الدولار عالميا

كما عززت التعليقات اللاحقة من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي فكرة أن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، ويتطلع المستثمرون الآن إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وبيانات مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

توقعات الدولار عالميا

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

من المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 106.97 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات trading economics، على أن يتم تداوله عند 111.20 خلال 12 شهرًا.