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لليوم الخامس.. إقبال على الشهر العقاري بالقاهرة لتوثيق تأييدات الرئيس السيسي

كتب:

شريف سليمان
12:55 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقاري بالقاهرة

توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقاري بالقاهرة

واصل المصريون في مختلف المحافظات، التوافد على مقار مكاتب توثيق الشهر العقاري المخصصة لاستخراج توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانتخابات الرئاسة 2024، لليوم الخامس على التوالي.

وشهد مكتب بدر للشهر العقاري والتوثيق، ومكتب التوثيق المطور فرع الرحاب، ومكتب التوثيق المطور فرع مدينتي، ومكتب توثيق مصر الجديدة، إقبالا مكثفا من المواطنين، الذين رفعوا أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربين عن تأييدهم له من أجل الترشح لفترة رئاسية جديدة.

 

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