القبض على متهمين اثنين بسرقة أعمدة الإنارة من شوارع الوراق بالجيزة

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الوراق بالجيزة، أثناء متابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما (3 صفيحة منشار- سيخ حديد) أثناء قيامهما بالشروع في سرقة أحد أعمدة الإنارة.

وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة أعمدة الإنارة ومهمات الطرق العامة، وقيامهما بتصريف متحصلات نشاطهما لدى عملائهما سيئي النية (4 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية»- مقيمون بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وأرشدوا عن كمية كبيرة من المسروقات أقروا بتحصلهم عليها من المتهمين المشار إليهما.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.