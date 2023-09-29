رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القبض على متهمين اثنين بسرقة أعمدة الإنارة من شوارع الوراق بالجيزة

كتب:

محمد بركات
02:49 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الوراق بالجيزة، أثناء متابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما (3 صفيحة منشار- سيخ حديد) أثناء قيامهما بالشروع في سرقة أحد أعمدة الإنارة.

وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة أعمدة الإنارة ومهمات الطرق العامة، وقيامهما بتصريف متحصلات نشاطهما لدى عملائهما سيئي النية (4 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية»- مقيمون بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وأرشدوا عن كمية كبيرة من المسروقات أقروا بتحصلهم عليها من المتهمين المشار إليهما.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط آلاف قاعات الأفراح المخالفة بعد حريق الحمدانية في العراق

ضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية في أحد المحال بالفيوم

ضبط مندوب شركة بتهمة ترويج العقاقير الطبية المخدرة

«الداخلية»: ضبط 15 ألف كتاب خارجي بدون تصريح في القاهرة

«الداخلية»: ضبط 8 آلاف مطبوع تجاري خاصة بمنتجات دوائية دون تصريح

ضبط 10 أطنان دقيق في حملات تموينية بالمنوفية