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«الداخلية»: ضبط 15 ألف كتاب خارجي بدون تصريح في القاهرة

كتب:

محمد بركات
03:19 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
الداخلية

الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسؤول عن مخزن كتب، كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من الكتب الخارجية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وبدون تفويض من الجهات المختصة.

ضبط 15 ألف نسخة كتاب مدرسي

وعُثر داخل المخزن على 15 ألف نسخة كتاب مدرسي لمراحل تعليمية مختلفة، وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى ااتخاذ الإجراءات القانونية.

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