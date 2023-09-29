أمين عام مساعد «مستقبل وطن»: الرئيس السيسي نجح في استعادة دور مصر الريادي

أكد النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب منذ النشأة الأولى وفي حالة الانطلاقة الجديدة في 2018، كان داعما للرئيس السيسي وبرنامجه.

وأضاف «عفيفي» في تصريح لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي أعاد إلى مصر شبابها، بعد أن أصيبت بالعجز في الفترة ما بين 2011 وحتى 2013، هذه المرحلة التي اتسمت وقتها بعدم الأمن.

دعم «مستقبل وطن» للرئيس السيسي

وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي نجح في استعادة دور مصر الريادي الإقليمي والعالمي والمحلي، والتي كان آخرها حضور مصر ضيف شرف في مؤتمر قمة العشرين، ودعوة مصر للمشاركة في بريكس، ورئاسة مصر للاتحاد الافريقي، فأصبحت مصر لها دور فعال في حل قضايا المنطقة كافة.

الانتخابات الرئاسية

وكان حزب مستقبل وطن، هو أول الأحزاب السياسية التي أصدرت بيانا رسميا أعلنت فيها مطالبتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وأكدت على دعمه في هذه الولاية الجديدة، من خلال إطلاق الحملات والحشد الجماهيري، والتأكيد على حجم الإنجازات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة.